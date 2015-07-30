Росія офіційно розірве контракт з Францією щодо "Містралів"
20:41, 30 липня 2015Світ
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Сума компенсації буде оприлюднена одразу ж після підписання угоди про розірвання контракту.
Французько-російська епопея з Містралями скоро завершиться / info-prom.com.ua
Переговори Росії з Францією щодо "Містралів" завершено - контракт буде розірвано найближчим часом.
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на заяву помічника президента Росії з питань військово-технічного співробітництва Володимира Кожина.
"Переговори вже всі завершені, все вже визначено — і терміни, і суми. Я сподіваюся, що найближчим часом буде підписано угоду про розірвання контракту, і тоді буде оприлюднена сума, яку Франція нам заплатить", - повідомив він.
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Як повідомляв УНІАН, 2 липня Росія і Франція погодили попередню суму неустойки за непоставку "Містралів".
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