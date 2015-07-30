Росія офіційно розірве контракт з Францією щодо "Містралів"

20:41, 30 липня 2015
Світ
707 0

Сума компенсації буде оприлюднена одразу ж після підписання угоди про розірвання контракту.

Корабль Мистраль / info-prom.com.ua

Переговори Росії з Францією щодо "Містралів" завершено - контракт буде розірвано найближчим часом.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на заяву помічника президента Росії з питань військово-технічного співробітництва Володимира Кожина.

"Переговори вже всі завершені, все вже визначено — і терміни, і суми. Я сподіваюся, що найближчим часом буде підписано угоду про розірвання контракту, і тоді буде оприлюднена сума, яку Франція нам заплатить", - повідомив він.

Читайте такожРосія вирішила побудувати свої "Містралі" - джерело

Як повідомляв УНІАН, 2 липня Росія і Франція погодили попередню суму неустойки за непоставку "Містралів".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter