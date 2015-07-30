Трамп пообіцяв у разі обрання президентом США порозумітися з Путіним

Про це мультимільярдер заявив 30 липня під час візиту до Шотландії, де він відвідав турнір з гольфу British Open, відзначає NBC.

«Думаю, я зможу порозумітися з Володимиром Путіним, так. Просто мені так здається. [...] Він ненавидить Обаму, Обама ненавидить його. У нас (Росії та США — прим. ред.) неймовірно погані відносини», — зазначив Трамп, передає Lenta.ru.

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Він додав, що зростання напруженості посприяла кандидат на пост президента від Демократичної партії Хілларі Клінтон, яка з 2009 по 2013 рік обіймала посаду держсекретаря.