США ввели додаткові санкції проти Росії

Про це повідомляє Газета.Ru з посиланням на сайт американського Мінфіну.

Під секторальні санкції потрапили структури ВЭБа та «Роснефти». Зокрема, Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ), «ВЕБ-лізинг», «ВЕБ Капітал», Зв'язок-банк, «РН-Юганскнефтегаз», Rosneft Trading, ЕКСАР, банк «Глобекс».

Також, у санкціонному списку опинилися російський Експортно-імпортний банк, Промінвестбанк, а також "Ванкорнефть" - дочірнє підприємство компанії "Роснефть".

В оновлений чорний список включені, зокрема, Роман Ротенберг, Сергій Курченко та Олександр Янукович (син екс-президента України Віктора Януковича).

Окрім цього, у списку згадуються колишній секретар РНБО України Андрій Клюєв, топ-менеджери концерну «Калашніков» Андрій Білютін і Олександр Омельченко.

Всього в списку десятки компаній, зареєтрованих у Росії, Білорусі, Фінляндії, Румунії, китайському Гонконзі, на Кіпрі, Віргінських островах та ін., - зазначає Лента.ру.

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Як повідомляв УНІАН, РФ не виключає того, що американські санкції проти Росії можуть зберегтися надовго, і готова до такого повороту справ, вважає прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв.