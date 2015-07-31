Держдеп: США підтримують угоду про відведення озброєнь калібром менше 100 мм в зоні АТО на Донбасі

Про це сьогодні на брифінгу у Вашингтоні сказав заступник речника Державного департаменту США Марк Тонер (Трансляція брифінгу здійснювалася на сайті Держдепартаменту США - УНІАН).

"Ми рішуче підтримуємо заклик президента Порошенка підписати угоду про відведення важкого озброєння калібром менше 100 мм на сході України, і ми наполегливо закликаємо всі сторони негайно впровадити цю угоду", - наголосив Тонер.

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Разом з тим, американський посадовець заявив, що Сполучені Штати вітають нещодавні кроки України по забезпеченню захисту Маріуполя шляхом стабілізації ситуації у Широкиному.

"Ми закликаємо Росію та сепаратистів, яких вона підтримує, припинити агресію та впровадити їхні зобов'язання згідно Мінських угод, в тому числі щодо повного встановлення режиму припинення вогню, безперешкодного доступу спостерігачів Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ), виведення іноземних військ та техніки (з території України), та відновлення українського контролю над міжнародним кордоном, і звільнення всіх заручників", - заявив Тонер.

При цьому він зазначив, що США продовжують закликати Росію та сепаратистів відвести і важке озброєння калібром понад 122 мм.

Раніше УНІАН повідомляв, що угода щодо відведення від лінії зіткнення артилерії калібром менше 100 мм, мінометів і танків, має бути підписана не пізніше 3 серпня та імплементована після цього протягом 10 днів.