Держдеп: США підтримують угоду про відведення озброєнь калібром менше 100 мм в зоні АТО на Донбасі
Державний департамент США підтримує ініціативу президента України Петра Порошенка щодо заклику до Росії та контрольованих нею бойовиків підписати угоду про відведення на сході України озброєння калібром менше 100 мм.
Про це сьогодні на брифінгу у Вашингтоні сказав заступник речника Державного департаменту США Марк Тонер (Трансляція брифінгу здійснювалася на сайті Держдепартаменту США - УНІАН).
"Ми рішуче підтримуємо заклик президента Порошенка підписати угоду про відведення важкого озброєння калібром менше 100 мм на сході України, і ми наполегливо закликаємо всі сторони негайно впровадити цю угоду", - наголосив Тонер.
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Разом з тим, американський посадовець заявив, що Сполучені Штати вітають нещодавні кроки України по забезпеченню захисту Маріуполя шляхом стабілізації ситуації у Широкиному.
"Ми закликаємо Росію та сепаратистів, яких вона підтримує, припинити агресію та впровадити їхні зобов'язання згідно Мінських угод, в тому числі щодо повного встановлення режиму припинення вогню, безперешкодного доступу спостерігачів Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ), виведення іноземних військ та техніки (з території України), та відновлення українського контролю над міжнародним кордоном, і звільнення всіх заручників", - заявив Тонер.
При цьому він зазначив, що США продовжують закликати Росію та сепаратистів відвести і важке озброєння калібром понад 122 мм.
Раніше УНІАН повідомляв, що угода щодо відведення від лінії зіткнення артилерії калібром менше 100 мм, мінометів і танків, має бути підписана не пізніше 3 серпня та імплементована після цього протягом 10 днів.