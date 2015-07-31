США: розширення санкцій не пов'язано з голосуванням за MH17

Про це РІА Новини заявив прес-секретар посольства США в Москві Вільям Стівенс.

"Сьогоднішні санкційні дії не є ескалацією, це повсякденний крок, щоб посилити існуючі обмежувальні заходи", — сказав Стівенс. За його словами, заходи спрямовані на посилення ефекту вже наявних санкцій".

"Щоб переконатися, що наявні поточні санкції мали ефект, ми повинні періодично оновлювати наявний список, і сьогоднішнє розширення списку спрямоване проти тих, хто уникає санкцій або надає підтримку таким особам", — заявив дипломат.

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При цьому він підкреслив, що цей крок "ніяк не пов'язаний" з голосуванням по резолюції про катастрофі Boeing в Україні, яке пройшло в середу в Радбезі ООН. "Абсолютно ні. Це ніяк не пов'язано. Це є розширенням поточних санкцій, щоб переконатися, що вони мають такий же ефект, як і раніше", — сказав Стівенс.

Раніше УНІАН повідомляв, що США ввели додаткові санкції щодо російських бізнесменів і 14 компаній з-за ситуації в Україні.