Росія допомагатиме Іраку у військовій сфері
12:12, 31 липня 2015Світ
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Міністр оборони Іраку Халед аль-Обейді і глава Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Олександр Фомін підписали угоду про співпрацю у військово-технічній сфері.
REUTERS
Про це повідомляє Росбалт.
"Халед аль-Обейді і Олександр Фомін підписали протокол других зборів міжурядової російсько-іракської комісії з військово-технічного співробітництва, робота якого проходила в Санкт-Петербурзі", — повідомляє прес-служба іракського міноборони.
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Протокол зборів включає в себе короткий виклад угод, яких сторони досягли під час переговорів, і механізми дії на шляху розвитку горизонтів військового співробітництва.
Як відомо, частина Іраку з 2014 року знаходиться під контролем екстремістського угруповання "Ісламська держава".
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