Росія допомагатиме Іраку у військовій сфері

Про це повідомляє Росбалт.

"Халед аль-Обейді і Олександр Фомін підписали протокол других зборів міжурядової російсько-іракської комісії з військово-технічного співробітництва, робота якого проходила в Санкт-Петербурзі", — повідомляє прес-служба іракського міноборони.

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Протокол зборів включає в себе короткий виклад угод, яких сторони досягли під час переговорів, і механізми дії на шляху розвитку горизонтів військового співробітництва.

Як відомо, частина Іраку з 2014 року знаходиться під контролем екстремістського угруповання "Ісламська держава".