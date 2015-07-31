У США закрили найбільш скандальну в країні в'язницю

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на CNN.

За його словами, це найгірша в'язниця в США. «Ув'язнені буквально управляли цією в'язницею. Платники податків Меріленда, самі того не підозрюючи, фінансували злочинність», — констатував політик.

Крім того, Хоган назвав нелюдськими умови утримання людей, які чекають судового розгляду. Хоган заявив, що в'язнів і співробітників виправної установи буде переведено в інші в'язниці.

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У 2013 році федеральні влади висунули звинувачення проти 44 осіб, у тому числі 27 працівників установи. Їм інкримінується організацію тюремного злочинного угруповання, що займається торгівлею наркотиками, відмиванням грошей і здирництвом.

Будівля в'язниці була побудована до Громадянської війни в США (1861-1865) і протягом довгого часу вважалася небезпечною. Правозахисна організація «Американський союз захисту громадянських свобод» в червні констатувала, що життя ув'язнених схильне до небезпеки через погані побутові умови і недостатнє медичне забезпечення.