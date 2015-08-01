У Молдові поліція знесла наметове "Містечко Свободи", де протестували проти підвищення тарифів

Про це повідомляє ТСН.

Це було зроблено після того, як апеляційна палата Кишинева визнала незаконним встановлення наметів біля будинку бізнесмена, віце-голови демократичної партії Володимира Плахотнюка.

Кілька десятків протестувальників залишилися на місці акції "Містечко Свободи".

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Акція біля будинку Плахотнюка почалася в кінці минулого тижня. На думку голови партії соціалістів Молдови Ігоря Додона, в найближчі місяці протести охоплять всю країну.

31 липня було опубліковано постанову національного агентства із регулювання в енергетиці про підвищення тарифів на газ і електроенергію в країні в середньому на 15%. Зростання пояснюється девальвацією лея.