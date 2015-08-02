У Британії під час авіашоу розбився винищувач, пілот не врятувався (фото, відео)

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на The Independent.

Трагедія сталася під час фестивалю CarFest. Пілот, який керував винищувачем, не впорався з керуванням під час виконання фігури пілотажу.

Він зміг відвести літак від натовпу глядачів, однак не встиг катапультуватися.

Літак розбився на відстані 1,6 кілометра від місця проведення фестивалю.

При цьому сам фестиваль було вирішено не зупиняти. Всі виручені кошти від CarFest повинні будуть піти дітям.

Didn't see it go down but saw the smoke after. Hope the pilot is ok. #carfest#redarrowspic.twitter.com/Su0ggzedbZ — Alex Bedford (@AlxBedford) August 1, 2015

"Поліція також порадила нам продовжити фестиваль. Важливо пам'ятати, що сюди прийшли десять тисяч дітей", — сказав засновник фестивалю Кріс Еванс.