Білорусь приділить підвищену увагу держкордону з Україною

Про це заявив у неділю виконуючий обов'язки державного секретаря Ради Безпеки Станіслав Зась, передає ТАСС.

"У нас протяжність кордону з Україною 1084 км. Так склалася, що вона менш облаштована. І другий момент: ми беремо до уваги події, які відбуваються в Україні. Поширення там зброї, боєприпасів, у тому числі й в областях, які межують з Білоруссю", - сказав він в ефірі білоруського каналу ОНТ.

Він також зазначив, що Білорусь "уважно стежить за тими подіями, які відбуваються на території України", "На жаль, там тенденція поки негативна", - зазначив Зась, підкресливши, що "в цій ситуації ми повинні приділяти підвищену увагу кордоні на південному напрямку".

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Разом з тим, в. о. секретаря Радбезу сказав, що в цілому така перевірка не була спричинена надзвичайними обставинами. Так у минулому році вона проводилася на північно-західних рубежах. Він зазначив, що за останні два роки "пророблена велика робота на південних рубежах по посиленню держкордону і його облаштуванню, демаркації, створенню нових постів, оснащенню сучасним інженерним обладнанням".

"Ми не відгороджуємося стіною від братнього українського народу, - сказав він. - Навпаки, наші пункти пропуску розвиваються, удосконалюються. Йдеться про облаштування цивілізованого кордону між двома державами".

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Раніше УНІАН повідомляв, що президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ «Про систему електронної черги транспортних засобів у пунктах пропуску». Згідно з документом, платна електронна черга з'явиться на білоруському кордоні вже через півроку.