Мігранти знову штурмували тунель під Ла-Маншем

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на французьке видання Le Figaro.

Зокрема, близько тисячі мігрантів були перехоплені правоохоронцями поблизу тунелю, ще 700 - вже всередині.

Водночас, як відзначає видання, мігранти поводились агресивно та кидали у французьких поліцейських камінням.

Читайте такожСотні нелегалів знову штурмували тунель під Ла-Маншем (відео)Як наслідок, один правоохоронець отримав поранення голови та був шпиталізований.

Порушника - вихідця з Судану - було заарештовано на місці.

Як повідомлялося, протягом останніх кількох місяців спроби мігрантів потрапити до Британії через тунель під Ла-Маншем посилилися.

Остання така спроба була здійснена в ніч на неділю, коли близько 400 мігрантів намагалися прорватися до Євротунелю.