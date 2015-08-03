Мігранти знову штурмували тунель під Ла-Маншем
1700 нелегальних мігрантів в ніч на понеділок намагалися потрапити в тунель під Ла-Маншем, щоб звідти дістатися до Британії.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на французьке видання Le Figaro.
Зокрема, близько тисячі мігрантів були перехоплені правоохоронцями поблизу тунелю, ще 700 - вже всередині.
Водночас, як відзначає видання, мігранти поводились агресивно та кидали у французьких поліцейських камінням.
Читайте такожСотні нелегалів знову штурмували тунель під Ла-Маншем (відео)Як наслідок, один правоохоронець отримав поранення голови та був шпиталізований.
Порушника - вихідця з Судану - було заарештовано на місці.
Як повідомлялося, протягом останніх кількох місяців спроби мігрантів потрапити до Британії через тунель під Ла-Маншем посилилися.
Остання така спроба була здійснена в ніч на неділю, коли близько 400 мігрантів намагалися прорватися до Євротунелю.