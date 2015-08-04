У Чехії внаслідок зіткнення потягів постраждали 50 людей (фото)
18:17, 04 серпня 2015Світ
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У Чехії у результаті зіткнення двох потягів постраждали близько 50 людей, семеро з них мають поранення середньої тяжкості.
35 людям медики надали допомогу на місці / @ceskedrahy01
Як повідомляють місцеві ЗМІ, аварія сталася сьогодні у передмісті Гораждовіце, передає радіо "Свобода". Пасажирський експрес, який прямував з Чеського Будейовіце до Непомука зійшов з рейок, зачепивши сусідній потяг «Пльзень-Брно», у результаті чого локомотив потяга також зійшов з рейок.
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На місце аварії виїхали сім машин швидкої допомоги та три медичні вертольоти.
15 з 50 поранених були доставлені до лікарень, 7 з них мають поранення середньої важкості, ще 8 – незначні. 35 людям медики надали допомогу на місці.
В даний час фахівці встановлюють причини аварії.
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