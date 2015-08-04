У Конгресі США представлена резолюція про несхвалення угоди з Іраном щодо ядерної програми
Проект резолюції про перешкоджання угоді з Іраном щодо ядерної програми представлений в Палаті представників сьогодні, 4 серпня.
Про це повідомляється на сайті Комітету у закордонних справах Конгресу США.
"Голова комітету Ед Ройс представив проект, який запобігає впровадженню адміністрацією Обами угоди з Іраном", — йдеться в повідомленні комітету.
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Раніше УНІАН повідомляв, що "шістка" міжнародних переговірників і Іран досягли у Відні угоди щодо ядерної проблеми. Натомість санкції відносно Тегерана будуть пом'якшені.
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Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію в підтримку угоди щодо іранської ядерної програми, встановивши порядок зняття з Тегерану міжнародних санкцій.