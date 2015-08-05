В Індії пасажирський потяг зійшов із рейок, п'ять вагонів упали в річку (фото)

01:55, 05 серпня 2015
Світ
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В Індії потяг зійшов із рейок, в результаті чого п'ять вагонів упали в річку.

ndtv.com

Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на NDTV.

За даними телеканалу, поїзд, що прямував з Мумбаї в Варанасі, зійшов із рейок в районі штату Мадхья-Прадеш.

ndtv.com

Місцеві жителі повідомили про чотири тіла, яких їм вдалося витягти з річки. Крім того, близько 60 людей вибралися з води.

Оскільки в кожному вагоні передбачені місця для 72 пасажирів, життя близько 350 людей залишаються в небезпеці.

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ndtv.com

ndtv.com

Раніше УНІАН повідомляв, що в Чехії в результаті зіткнення двох поїздів постраждали близько 50 людей, семеро з них мають поранення середньої тяжкості.

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