В Індії пасажирський потяг зійшов із рейок, п'ять вагонів упали в річку (фото)

Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на NDTV.

За даними телеканалу, поїзд, що прямував з Мумбаї в Варанасі, зійшов із рейок в районі штату Мадхья-Прадеш.

Місцеві жителі повідомили про чотири тіла, яких їм вдалося витягти з річки. Крім того, близько 60 людей вибралися з води.

Оскільки в кожному вагоні передбачені місця для 72 пасажирів, життя близько 350 людей залишаються в небезпеці.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в Чехії в результаті зіткнення двох поїздів постраждали близько 50 людей, семеро з них мають поранення середньої тяжкості.