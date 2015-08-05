Протестувальники в Єревані вимагають відставки Комісії з регулювання суспільних послуг

Як випливає із заяви ради громадянського руху "Вставай, Вірменія!", з цією метою буде організовано збір підписів, передає ТАСС.

Незважаючи на те, що розподільна компанія "Електричні мережі Вірменії" (ЕМВ) завершувала кожен з останніх декількох фінансових років із збитками, комісія - регулятор задовольняла заявки компанії на зростання тарифів на електроенергію, наголошується в заяві. Станом на 1 січня, втрати фірми складають $117 млн.

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За твердженням протестувальників, до дня подачі заявки на чергове підвищення тарифів ЕМВ вичерпала свій статутний капітал і підлягала ліквідації в установленому законом порядку.

"Громадяни Вірменії пред'явили владі розумну вимогу припинити фінансування підприємства-банкрута за рахунок споживачів, а КРСП - визнати недійсним рішення про підвищення тарифу" на 16,7%, зазначається в документі.

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Раніше УНІАН повідомляв, що «Електричні мережі Вірменії», які знаходяться у власності російської компанії, оштрафували на 126 тисяч доларів через порушення прав споживачів.