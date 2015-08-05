Метро Лондона сьогодні знову зупиниться на 24 години через страйк співробітників

Про це пишуть РИА Новости.

Страйк розпочнеться о 18.30 (за місцевим часом) в середу ввечері і триватиме 24 години, повідомила раніше профспілка.

Влада міста передбачила додаткові автобуси, а також катери для пересування по Темзі, однак під час попередньої аналогічної акції наземний транспорт практично не впорався з пасажиропотоком, і в деяких випадках знадобилася допомога поліції, щоб відтісняти великі натовпи людей на зупинках із доріг.

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Профспілка раніше просила відкласти на більш пізній термін запуск цілодобової роботи метро, запланований на 12 вересня. Проте не зустріла розуміння керівництва підземки.

Машиністи звинуватили керівництво метрополітену в "абсолютній негнучкості" з приводу поліпшення умов праці, тому у них "не залишається шансу", крім як провести страйк, сказав представник профспілки.

Як повідомляв УНІАН, раніше співробітники лондонської підземки зупиняли свою роботу через страйки 8 липня цього року, вимагаючи від керівництва метрополітену перегляду умов оплати праці у зв'язку з початком з 12 вересня цілодобової роботи метро по вихідним.