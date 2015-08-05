Греція і Євросоюз наблизилися до підписання угоди про фінансову допомогу

Про це повідомляє Новое Время з посиланням на Reuters.

За словами прес-секретаря Єврокомісії Міни Андреєвої, якщо всі сторони будуть дотримуватися зобов'язань, взятих на себе на саміті єврозони минулого місяця, то угоду можна підписати до 20 серпня, коли необхідно сплатити борг Європейському центробанку.

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"Якщо Греція сплатить свій борг у 3,5 млрд євро європейському центробанку, рятівна для країни угоду на 86 млрд євро має бути укладена до 20 серпня - останнього терміну погашення цього кредиту", - йдеться в повідомленні.

Якщо грекам вдасться домовитися про новий кредит, це стане вже третьою подібною угодою країни з 2010 року. На цей раз її мета - запобігти банкрутству та вберегти Грецію від виходу з єврозони.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в серпні Греція може попросити 24 мільярди євро як перший транш фінансової допомоги від міжнародних кредиторів. Афіни ведуть переговори з Єврокомісією і Міжнародним валютним фондом (МВФ) про надання до 86 мільярдів євро допомоги. Це буде вже третій пакет допомоги з 2010 року.