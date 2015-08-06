Путін і Росія найбільше подобаються мешканцям Гани та В'єтнама - опитування

Такими є результати дослідження Pew Research Center, передає Українська правда.

В середньому лише 30% ставляться до Росії сприятливо.

Але лише 24% людей у світі вважають, що Путін робить правильні речі у світових справах.

Сприяння Росії скоріше несприятливе, ніж добре у 26 країнах. Найгірше ставлення до Росії у Польщі та Йорданії – по 80%.

Антиросійські настрої панують також в Ізраїлі – 74%, Японії – 73%, Німеччині – 70% та Франції – 70%.

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В Україні антиросійські настрої мають 72% опитаних, а 21% сприятливо ставляться до РФ.

Найбільше Росію підтримують у В'єтнамі – 75%, Гані – 56%,Китаї – 51%, Філіппінах – 44%, проте тут також 44% людей ставляться до Росії і негативно. Позитивно до Росії ставляться у Південній Кореї – 46%.

Щодо ставлення до Путіна, то найгірше його сприймають в Іспанії – 92%, Польщі – 87%, Франції - 85%, Україні – 84%, Йорданії – 84%, Австралії – 81%, Великобританії – 80%.

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Найкраще ставлення до Путіна також у В'єтнамі – 70%. Також до Путіна ставляться добре у Китаї – 54%. Переважає кількість тих, хто ставиться до Путіна добре й у Гані- 49%.

В рамках дослідження Pew Research Center опитав c кінця березня по травень цього року більше 45 тис. чоловік в 40 країнах світу (опитування проводилося або по телефону, або на місцях).