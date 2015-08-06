На кордоні з РФ водію вдалося "врятувати" 1,5 тонни санкційних помідорів від знищення

На білорусько-російському кордоні у Псковській області (Росія), водій, який перевозив 1,5 тонни помідорів, дізнавшись про їх можливе знищення, викрав фуру, повернувшись до Білорусі.

Про це повідомляє прес-служба Россільгоспнагляду.

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"При огляді продукції встановлено відсутність маркування на упаковці, виявлені сліди зриву етикеток. Згідно з Указом Президента Російської Федерації від 29 липня 2015 року № 391 про окремі спеціальні економічні заходи згідно з Правилами за знищення сільськогосподарської продукції, забороненої до ввезення до РФ, затвердженими Постановою Уряду Російської Федерації № 774 від 31 липня 2015 року, продукція підлягала вилученню та знищенню", - йдеться в повідомленні.

У Россільгоспнагляді підкреслили, що дізнавшись про наказ Путіна, водій, який здійснює перевезення вантажу, викрав автомобіль, повернувшись на територію Білорусі.