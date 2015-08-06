Росія знищить понад 70 тонн санкційних персиків і нектаринів

Як передає прес-служба Россільгоспнагляду, три фури з фруктами були затримані на російсько-білоруському кордоні.

Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін 29 липня підписав указ про знищення ввезених на територію Росії продуктів, що потрапили під ембарго.

Він починає діяти з 6 серпня.

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Шукати і знищувати заборонені до ввезення в рамках продуктового ембарго товари в Росії будуть не тільки на кордоні, а й на всій території країни, в тому числі в магазинах і на складах продуктових мереж. Відповідне рішення поширив напередодні уряд РФ.

«Уряд затвердив правила знищення санкційних продуктів, ввезених до Росії. Знищення виявлених товарів повинно здійснюватися одразу після вилучення», - йдеться в документі.