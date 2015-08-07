У Малі скоєно збройний напад на готель, серед заручників - громадянин України

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца.

Читайте такожВідповідальність за теракт у мечеті в Саудівській Аравії взяла на себе "Ісламська держава"

"Разом з міжнародними партнерами вживаємо термінові кроки зі звільнення нашого громадянина", - додала вона.

У Малі скоєно збр напад на готель,серед заручників–громадянин Укр. Разом з міжн партнерами вжив термінові кроки зі звільн нашого громадянина — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) August 7, 2015

Як повідомила раніше "Російська служба ВВС", в місті Севаре в Малі невідомі напали на готель, в якому, за повідомленням інформагентств, відпочивають переважно іноземці. За попередньою інформацією, в результаті загинула одна людина, даних про постраждалих поки що немає. За повідомленнями місцевих ЗМІ, правоохоронні органи намагаються зупинити нападників.

Крім того, за непідтвердженою інформацією, невідомі напали і на розташований неподалік табір військових.

Місцеві жителі закрилися в своїх будинках, побоюючись нових атак. Очевидці повідомляють про безперервні звуки пострілів.