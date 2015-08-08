ООН: криза біженців в Греції - це абсолютний хаос - BBC
00:20, 08 серпня 2015Світ
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Гуманітарна криза на трьох грецьких островах біля берегів Туреччини перетворився на абсолютний хаос, повідомляє комісаріат Організації Об'єднаних Націй у справах біженців.
REUTERS
В організації заявляють, що біженці на грецьких островах Кос, Хіос і Лесбос мають проблеми з розміщенням і змушені жити в антисанітарних умовах, нерідко без доступу до питної води, передає BBC Україна.
Греція не раз зверталася до Євросоюзу з проханням допомогти впоратися з напливом біженців. Більшість з них залишили свої будинки через конфлікти в Сирії, Іраку і Афганістані.
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Основний табір мігрантів в Австрії, Трайскирхен, також переповнений.
Глава комісаріату ООН у справах біженців в Європі Вінсан Кошетель заявив, що умови проживання мігрантів на грецьких островах абсолютно неадекватні.
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