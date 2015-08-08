ООН: криза біженців в Греції - це абсолютний хаос - BBC

В організації заявляють, що біженці на грецьких островах Кос, Хіос і Лесбос мають проблеми з розміщенням і змушені жити в антисанітарних умовах, нерідко без доступу до питної води, передає BBC Україна.

Греція не раз зверталася до Євросоюзу з проханням допомогти впоратися з напливом біженців. Більшість з них залишили свої будинки через конфлікти в Сирії, Іраку і Афганістані.

Читайте такожЧовен із сотнями мігрантів потонув біля берегів Лівії - ВВС

Основний табір мігрантів в Австрії, Трайскирхен, також переповнений.

Глава комісаріату ООН у справах біженців в Європі Вінсан Кошетель заявив, що умови проживання мігрантів на грецьких островах абсолютно неадекватні.