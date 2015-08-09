У Росії видають книги про Путіна під ім'ям західних авторів, які їх не писали

Йдеться про книгу із серії "Проект Путін", видану в 2015 році видавництво "Алгоритм", передає Російська служба Бі-бі-сі.

В анотації до книги, повна назва якої звучить як "Ніхто крім Путіна. Чому його визнає російська система", наводиться докладна біографія Хардінга як єдиного автора.

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При цьому сам Хардінг у своєму "Твіттері" написав, що вперше бачить цю книгу і не має до неї ніякого відношення. Крім того, він висловив сумнів у тому, що книга "Зрозуміти Путіна", видана у тій же серії за авторством Генрі Кіссінджера, дійсно була написана останнім.

"Хто ж тоді написав її?" - запитує журналіст.

@shaunwalker7 Nope, I didn't write "but Nobody Putin"! I suspect Henry Kissinger didn't pen his book" either. In which case, who did? — Luke Harding (@lukeharding1968) August 8, 2015

У коментарях до твіту Хардінга російський журналіст Ілля Азар заявив, що його американський колега Майкл Бом, вказаний у ролі автора книги "Помилка президента Путіна" з тієї ж серії, також відхрестився від твору, авторство якого йому приписали. Коментарів з боку видавництва поки не надходило.

@shaunwalker7@lukeharding1968 майкл бом also said he didn't див. write this book — гантенбайн (@A3AP) August 8, 2015

Серія "Проект Путін" видавництва "Алгоритм" налічує 24 книги. Як авторів робіт крім Кіссінджера, Хардінга і Бома значаться, зокрема, політики Едуард Лимонов і Сергій Удальцов, публіцист Андрій Піонтковський, німецький політолог Олександр Рар і вбитий цієї зими опозиціонер Борис Нємцов.