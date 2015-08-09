Сінгапур святкує 50-річчя незалежності (фото)

14:58, 09 серпня 2015
Світ
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Сінгапур святкує 50-річчя проголошення незалежності великим парадом, феєрверками та авіашоу.

REUTERS

Як повідомляє BBC Україна, у святкуваннях візьмуть участь десятки тисяч людей. Всі квитки на парад і його репетицію були повністю розпродані.

REUTERS

Сінгапурців закликають також разом зачитати текст державної клятви і виконати державний гімн.

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REUTERS

Сінгапур став незалежним, коли його на тлі соціальних хвилювань виключили з Малайської Федерації. За 50 років Сінгапур, колишня британська колонія, перетворився на одну з найбагатших держав світу.

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