Сінгапур святкує 50-річчя незалежності (фото)

Як повідомляє BBC Україна, у святкуваннях візьмуть участь десятки тисяч людей. Всі квитки на парад і його репетицію були повністю розпродані.

Сінгапурців закликають також разом зачитати текст державної клятви і виконати державний гімн.

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Сінгапур став незалежним, коли його на тлі соціальних хвилювань виключили з Малайської Федерації. За 50 років Сінгапур, колишня британська колонія, перетворився на одну з найбагатших держав світу.