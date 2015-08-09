В Узбекистані через обвал мосту під час концерту загинули люди

Як повідомляє Радіо Свобода, за словами очевидців, 8 серпня в місті Ургенч на заході Узбекистану стався обвал мосту під час концерту популярного узбецького співака Навруза Собірова.

Влада Узбекистану не підтверджує факту трагедії.

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Тим часом, очевидці заявляють, що серед жертв було багато дітей, які стояли на мосту та слухали концерт. За непідтвердженою інформацією, загинули 16 людей.