У Греції проходять чергові переговори з кредиторами - обговорюють допомогу в $ 94 мільярди

Міністри фінансів і економіки Греції зустрічаються в Афінах з представниками європейських організацій і МВФ. Вони чекають допомоги розміром до 94 млрд доларів в обмін на проведення подальших фінансових реформ, повідомляє Російська служба ВВС.

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Уряд Греції сподівається досягти угоди до 20 серпня - це крайній термін декількох великих виплат по заборгованості Афін перед Європейським центральним банком.