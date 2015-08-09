У Греції проходять чергові переговори з кредиторами - обговорюють допомогу в $ 94 мільярди
18:55, 09 серпня 2015Світ
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Греція проводить черговий раунд переговорів з міжнародними кредиторами щодо узгодження умов третьої програми допомоги країні, яка обчислюється в десятки мільярдів доларів.
REUTERS
Міністри фінансів і економіки Греції зустрічаються в Афінах з представниками європейських організацій і МВФ. Вони чекають допомоги розміром до 94 млрд доларів в обмін на проведення подальших фінансових реформ, повідомляє Російська служба ВВС.
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Уряд Греції сподівається досягти угоди до 20 серпня - це крайній термін декількох великих виплат по заборгованості Афін перед Європейським центральним банком.
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