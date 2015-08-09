Бойовики ІД вбили більше 300 співробітників виборчої комісії Іраку

Про це повідомляє агентство EFE.

За словами спікера збройних сил в провінції Ніневея Махмуда аль Саваріх, більше 50 із загиблих – жінки.

У виборчій комісії звернулися до міжнародного співтовариства, ООН, організацій по захисту прав людини негайно втрутитися і припинити масові вбивства й злочини проти іракського народу.

Відзначається, що бойовики ІД повідомили сім'ям загиблих, що вбиті були засуджені до страти за законами шаріату за зраду і віровідступництво.

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Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики екстремістського угрупування "Ісламська держава" викрали більше 200 людей, зокрема християн, з невеликого міста Ель-Карьятейн на заході Сирії.