Бойовики ІД вбили більше 300 співробітників виборчої комісії Іраку

23:27, 09 серпня 2015
Світ
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Бойовики екстремістського угрупування «Ісламська держава» в суботу, 8 серпня, розстріляли у військовому таборі в місті Мосул щонайменше 300 чиновників, які працювали у Вищій виборчій комісії Іраку.

REUTERS

Про це повідомляє агентство EFE.

За словами спікера збройних сил в провінції Ніневея Махмуда аль Саваріх, більше 50 із загиблих – жінки.

У виборчій комісії звернулися до міжнародного співтовариства, ООН, організацій по захисту прав людини негайно втрутитися і припинити масові вбивства й злочини проти іракського народу.

Відзначається, що бойовики ІД повідомили сім'ям загиблих, що вбиті були засуджені до страти за законами шаріату за зраду і віровідступництво.

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Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики екстремістського угрупування "Ісламська держава" викрали більше 200 людей, зокрема християн, з невеликого міста Ель-Карьятейн на заході Сирії.

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