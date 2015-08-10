Прем’єр Іраку запропонував реформу уряду після масових протестів (фото)

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Він, серед іншого, закликав скасувати посади віце-президента і віце-прем’єр-міністра як один із кроків до скорочення бюджетних витрат і боротьби з корупцією.

Також прем’єр пропонує негайне і значне скорочення числа особистих охоронців для чільних посадовців.

Натомість його план із семи пунктів передбачає збільшення бюджету силових структур країни.

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Крім того, в дописі у фейсбуці він закликав відмовитися від практики розподіляти урядові посади за квотами для політичних, релігійних чи національних сил і течій.

Речник прем’єра заявив журналістам, що ці пропозиції вже отримали схвалення кабінету міністрів.

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Так само підтримку змінам уже публічно висловили двоє з загалом трьох віце-президентів Іраку, з яких один, колишній прем’єр Нурі аль-Малікі, є політичним суперником нинішнього прем’єра. В уряді країни також є три віце-прем’єр-міністри.

Такі реформи для їхнього запровадження має схвалити парламент країни.

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В Іраку останнім часом відбулася низка масових протестів проти корупції і поганого функціонування урядових служб, останній наразі з них, у п’ятницю, 7 серпня, охопив усю країну.