ООН слідом за Південною Кореєю звинуватила КНДР в установці мін на кордоні
11:18, 10 серпня 2015Світ
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ООН засудила інцидент із закладкою піхотних мін на кордоні Північної і Південної Кореї і звинуватила КНДР у порушенні умов перемир'я на Корейському півострові.
REUTERS
У Командуванні ООН стверджують, що в ході розслідування вибуху в демілітаризованій зоні, в результаті якого постраждали два південнокорейських прикордонника, стало відомо, що піхотні міни на прикордонній території були закладені недавно. Про це повідомляє CNN.
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Таким чином, в ООН виключили можливість того, що вибухові пристрої залишилися ще з часів Корейської війни.
У КНДР ніяк не прокоментували ні інцидент з вибухом на прикордонній території, ні заяви ООН.
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