ООН слідом за Південною Кореєю звинуватила КНДР в установці мін на кордоні

У Командуванні ООН стверджують, що в ході розслідування вибуху в демілітаризованій зоні, в результаті якого постраждали два південнокорейських прикордонника, стало відомо, що піхотні міни на прикордонній території були закладені недавно. Про це повідомляє CNN.

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Таким чином, в ООН виключили можливість того, що вибухові пристрої залишилися ще з часів Корейської війни.

У КНДР ніяк не прокоментували ні інцидент з вибухом на прикордонній території, ні заяви ООН.