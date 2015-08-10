У 2100 році населення Землі перевищить 11 мільярдів осіб

21:05, 10 серпня 2015
Світ
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Населення Землі зросте з нинішніх 7,3 млрд чоловік до 9,7 млрд в 2050 році і до 11,2 млрд - до кінця сторіччя. 

REUTERS

Такі цифри керівник демографічного відділу ООН Джон Уилмот озвучив на конференції статистиків в Сіетлі, повідомляє lenta.ru.

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На думку експертів ООН, зростання населення Землі зупиниться тільки якщо в країнах Африки на південь від Сахари знизиться народжуваність. Поки ймовірність такого розвитку подій оцінюється в 23%.

Очікується, що населення Африки збільшиться з 1,2 млрд до 3,4-5,6 млрд до 2100 року. Сумарний коефіцієнт народжуваності на континенті, хоча і падає, але приблизно на три чверті повільніше, ніж в Азії та Латинській Америці в 1970-і роки (коли зростання населення там стабілізувалося).

Азія, тим не менш, залишиться найбільш густонаселеним регіоном планети: до середини XXI століття число його мешканців досягне пікової величини - 5,3 млрд, але потім знизиться до 4,9 млрд.

У звіті ООН також враховувався коефіцієнт потенційної підтримки (КПП): кількість людей працездатного віку (20-64 роки) розділене на кількість пенсіонерів (65 і старше). Чим нижче цей коефіцієнт, тим більше непрацездатного населення змушені підтримувати працівники. Зараз найнижче КПП в Японії (2,1), за нею йде Італія (2,6). Очікується, що до 2100 року КПП різко впаде по всьому світу: наприклад, з 7,1 до 1,4 у Китаї та з 8,7 до 1,4 в Мексиці.

Учені підкреслюють, що державам з молодим населенням, але низькою народжуваністю (Китай, Індія, Бразилія) варто інвестувати частину коштів від цих "демографічних дивідендів" на соціальну підтримку людей похилого віку майбутнього (пенсії, система охорони здоров'я).

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