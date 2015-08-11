Греція та кредитори погодили цілі з первинного профіциту держбюджету

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

У 2016 році він повинен скласти піввідсотка, а в 2017 році досягти одного відсотка.

Під первинним профіцитом економісти розуміють перевищення доходів скарбниці над її витратами без урахування виплат за боргами.

Очікується, що після зниження обсягу виробництва у Греції в 2016 році на 0,5 відсотка через рік він повинен вирости на 2,3 відсотка.

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Раніше повідомлялося, що під час переговорів про третю програму допомоги для Греції досягнуто, очевидно, певний прогрес. За повідомленнями ЗМІ, кредитори виробили проект програми реформ, які Афіни повинні будуть втілювати в життя.