Під час навчань авіація Росії використовувала бомби з написами "На Берлін!" - Bild

Про це повідомляє німецьке видання Bild, передає DT.ua.

Відзначається, що бомбометання з літаків Ан-26 відпрацьовується вперше за останні 20 років.

Видання зазначило, що дані військові навчання проводилися всього в 500 кілометрах від столиці Німеччини.

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Журналісти Bild підкреслили, що слогани "На Берлін!" і "За Сталіна!" широко використовувалися під час Другої світової війни радянською армією проти нацистської Німеччини.

А в путінській Росії вже протягом декількох років проходить кампанія з прославляння часів СРСР, і проводяться паралелі між боротьбою з нацизмом у Другій світовій війні і сучасним протистоянням із Заходом на тлі військового конфлікту в Україні.

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На думку видання, написи на бомбах "На Берлін!" і "За Сталіна!" є чимось більшим, ніж просто прояв ностальгії, і демонструють небезпечні тенденції у керівництві та армії РФ.

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія розробляє новий авіаносець, який буде обладнаний ядерних енергетичних модулем.