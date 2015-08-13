Потужний вибух у Китаї зафіксували навіть супутники з космосу (фото, відео)
Сильний вибух, який стався в портовому районі Таньцзіна було видно з космосу.
Про це повідомило видання VOX, опублікувавши ролик, на якому видно зображення з супутника японської погоди Himawari 8.
Крім того, у ЗМІ з'явився знімок з космосу, на якому видно вибух у Китаї. Біла крапка на знімку — це вибух.
Ударна хвиля від вибуху була такої сили, що її зареєстрували сейсмічні прилади. Вона відчувалася на відстані понад десяти кілометрів.
У радіусі кількох кілометрів від цього удару були розбиті шибки будинків, в результаті чого постраждали багато жителів міста.
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Вибухи і подальша пожежа сталися ввечері 12 серпня в портовому місті Тяньцзін, розташованому в 120 кілометрах на південний схід від Пекіна. Причиною стала детонація вибухових речовин в одному з контейнерів на території порту. За оцінками китайського сейсмологічного центру, по силі вибухи були еквівалентні трьом і 21 тоннам тротилу.