Джекпот в 58 мільйонів євро зірвав француз

Найбільший виграш в 58 млн. 367 тис і 681 євро випав у Франції на долю людини, яка змогла вгадати всі сім цифр, визначених в ході чергового тиражу «Лото мільйон», повідомляє Газета.ру з посиланням на ІТАР-ТАРС. Володар виграшу став єдиною людиною, якій вдалося правильно визначити всі сім цифр.

Цей виграш зайняв в історії даної гри, що існує з 2004 року, третю сходинку в рейтингу найбільших виплат гравцям.