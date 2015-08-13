Кастро вимагає від США відшкодувати Кубі багатомільйонні збитки

Відповідну заяву Кастро зробив у своїй статті «Реальність і мрії».

За словами Кастро, після Другої світової війни та атомного бомбардування Японії США стали країною «найбільших багатств на Землі на фоні зруйнованого світу, повного смертей, поранених і голодуючих».

Крім того, кубинський лідер закликав боротися за мир і добробут, щоб не повторити помилок історії.

Про відновлення дипвідносин з США Кастро у своїй статті не згадав.

Раніше УНІАН повідомляв, що влада США офіційно виключила Кубу зі списку країн-спонсорів тероризму.