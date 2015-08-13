Кастро вимагає від США відшкодувати Кубі багатомільйонні збитки
17:20, 13 серпня 2015Світ
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У свій 89-й день народження лідер кубинської революції Фідель Кастро заявив, що США повинні відшкодувати Кубі багатомільйонні збитки після запроваджених санкцій.
minval.az
Відповідну заяву Кастро зробив у своїй статті «Реальність і мрії».
За словами Кастро, після Другої світової війни та атомного бомбардування Японії США стали країною «найбільших багатств на Землі на фоні зруйнованого світу, повного смертей, поранених і голодуючих».
Крім того, кубинський лідер закликав боротися за мир і добробут, щоб не повторити помилок історії.
Про відновлення дипвідносин з США Кастро у своїй статті не згадав.
Раніше УНІАН повідомляв, що влада США офіційно виключила Кубу зі списку країн-спонсорів тероризму.
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