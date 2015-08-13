Вибухи в Китаї: кількість жертв зросла до 50 - BBC

Щонайменше 50 людей загинули та ще 700 постраждали внаслідок потужних вибухів у місті Тяньцзінь, що у північному Китаї.

Дванадцятеро з-поміж загиблих є пожежниками, ще 36 вогнеборців зникли безвісти, повідомляє BBC Україна.

Вибухи у складі, де зберігалися токсичні хімікати, зруйнували житлові багатоповерхівки та знищили багато автомобілів. Повідомляється, що вибух можна було побачити навіть з космосу.

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Президент Сі Цзіньпінь пообіцяв провести ретельне розслідування причин катастрофи та надати громадськості інформацію про її причини, повідомляє державна інформагенція Сіньхуа.

Начальник бюро захисту навколишнього середовища Тяньцзіня Вень Вуруй заявив, що його відомство моніторить рівень забруднення навколишнього середовища.

"Якщо ви вдихаєте (забруднене повітря) протягом довгого часу, це може бути шкідливим. Але зараз норми забруднення не надто перевищені", - сказав він.

Перший вибух пролунав близько 23:30 за місцевим часом (18:30 за Києвом) у середу в промисловій зоні Binhai New Area. За кілька секунд пролунав другий, потужніший. Далі сталася ще низка менших вибухів.

У будівлях в радіусі двох кілометрів від епіцентру вибуху повилітали шибки. Повідомляється також про руйнування офісних будівель.

Ударну хвилю від вибуху було відчутно за кілька кілометрів від нього. Китайський центр, що займається дослідженням землетрусів повідомив, що потужність першого вибуху можна порівняти з вибухом трьох тонн тротилу, а другий – з вибухом 21 тонни тротилу.

Всю ніч пожежу гасили близько тисячі вогнеборців на 140 пожежних машинах.

Біля місцевих центрів крові утворилися черги з тих, хто бажає стати донором.

Китайські ЗМІ повідомляють, що вибухи сталися на складі, що належить компанії Ruihai Logistics, яка спеціалізується на роботі з небезпечними та токсичними хімікатами.

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Центральний канал державного телебачення Китаю CCTV повідомив про затримання для допиту щонайменше одного представника "відповідної компанії".

Відзначається, що місцеві ЗМІ критикують розміщення складу з настільки небезпечними хімікатами біля жвавої траси, житлових комплексів та офісних будівель.

У Тяньцзіні, великому портовому та промисловому місті на південний схід від Пекіну, проживає 15 мільйонів людей.

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