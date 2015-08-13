Вибухи в Китаї: більше 3,5 тисяч людей змушені ночувати під відкритим небом

Значна частина порту виявилася зруйнованою через вибух і пожежу, отримали пошкодження прилеглі будівлі і контейнери, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Склад належить компанії Ruihai Logistics, яка спеціалізується на перевезеннях токсичних хімікатів, включаючи ціанід натрію і толуолдиизоцианат. Поки невідомо, чи є небезпека витоку хімічних засобів. Також досі залишається невідомим, що саме спричинило вибухи.

Більше 3,5 тисяч чоловік в Тяньцзіні були змушені ночувати під відкритим небом у тимчасовому сховищі. В результаті вибухів загинули щонайменше 50 осіб, серед яких 12 пожежних. Більше 700 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

Вибухи і подальша пожежа сталися ввечері 12 серпня в портовому місті Тяньцзін, розташованому в 120 кілометрах на південний схід від Пекіна. Причиною стала детонація вибухових речовин в одному з контейнерів на території порту. За оцінками китайського сейсмологічного центру, по силі вибухи були еквівалентні трьом і 21 тоннам тротилу.