Польські депутати розглянуть можливість відвідування окупованого Криму - ЗМІ

Про це російському виданню Известия заявив засновник і лідер цих трьох партій, депутат Європарламенту восьмого скликання Януш Корвін-Мікке.

"Я вважаю поїздку французьких парламентаріїв у Крим правильним кроком, оскільки це визнає нинішній правовий статус Криму, адже півострів дійсно увійшов до складу РФ. Я за таку поїздку і постараюся її здійснити, але, на жаль, зайнятий до 25 жовтня у зв'язку із своєю передвиборчою кампанією", - сказав Корвін-Мікке.

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Політик повідомив про намір обговорити з депутатами цих партій можливість здійснити поїздку в анексований Крим після закінчення передвиборної кампанії.

Відзначається, що офіційна Варшава неодноразово заявляла про підтримку територіальної цілісності України і неприйняття окупації Криму Росією.

Як повідомляв УНІАН, 24-25 липня кілька депутатів парламенту Франції відвідали окуповану територію Автономної Республіки Крим. Поїздка не була узгоджена з українською стороною.

Міністерство закордонних справ Франції заявило, що поїздка окремих депутатів французького парламенту в окупований Крим є порушенням міжнародного права.

МЗС України звернулося до компетентних органів України щодо необхідності заборони в'їзду в нашу країну французьким депутатам, які відвідали анексований Росією Крим.

Слідом за французами, депутати бундестагу Німеччини від фракції партії «Ліві» і кілька депутатів італійського опозиційного "Руху 5 зірок" також висловили намір відвідати анексований Росією Крим. Пізніше німецькі депутати спростували інформацію про візит в АРК.