На місці потужного вибуху в Китаї виявлена людина, яка вижила
07:48, 14 серпня 2015Світ
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У п'ятницю рятувальники витягли з-під уламків одну людину, яка вижила при вибуху на складі в портовому місті Тяньцзінь на сході Китаю.
REUTERS
Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
У середу в 23:30 за місцевим часом в промисловій зоні міста прогримів вибух, вибухова хвиля від якого відчувалася в радіусі декількох кілометрів. Приблизно через півхвилини пішов другий.
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Жертвами вибуху стали щонайменше 50 осіб, ще 700 госпіталізовані з різними пораненнями.
Представники міської влади заявили в п'ятницю, що розслідують причини події.
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