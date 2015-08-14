На місці потужного вибуху в Китаї виявлена людина, яка вижила

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

У середу в 23:30 за місцевим часом в промисловій зоні міста прогримів вибух, вибухова хвиля від якого відчувалася в радіусі декількох кілометрів. Приблизно через півхвилини пішов другий.

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Жертвами вибуху стали щонайменше 50 осіб, ще 700 госпіталізовані з різними пораненнями.

Представники міської влади заявили в п'ятницю, що розслідують причини події.