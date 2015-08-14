Греція поселить мігрантів на круїзному лайнері
08:57, 14 серпня 2015Світ
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Грецька влада вирішила відправити на острів Кос круїзний лайнер, щоб розмістити на ньому частину мігрантів, які переправилися туди через Середземне море з Близького Сходу і Північної Африки.
REUTERS
Корабель буде стояти в головному порту острова. На ньому тимчасово розмістяться до 2500 осіб. Раніше між мігрантами, що жили на території стадіону, та поліцією сталися сутички. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
На лайнері мігранти зможуть зареєструватися та подати заявку на отримання документів, які дозволять їм продовжити свій шлях по Європі.
Читайте такожНа грецькому острові Кос сталися сутички між поліцією та мігрантами
Грецька влада відправила на острів додаткові сили поліції і прискорила процес реєстрації мігрантів.
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