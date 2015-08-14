Греція поселить мігрантів на круїзному лайнері

Корабель буде стояти в головному порту острова. На ньому тимчасово розмістяться до 2500 осіб. Раніше між мігрантами, що жили на території стадіону, та поліцією сталися сутички. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

На лайнері мігранти зможуть зареєструватися та подати заявку на отримання документів, які дозволять їм продовжити свій шлях по Європі.

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