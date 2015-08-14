У документації митниці в Китаї, де стався вибух, знайшли багато неузгоджень
Офіційний представник влади не зміг відповісти, чи була здатна вода, що використовується для гасіння пожежі, спровокувати вибух.
"Перша група пожежних після прибуття на склад приступила до оцінки масштабів пожежі та її причин, вибух пролунав тоді, коли друга група тільки прибула на місце", — повідомив він. "Перед цим на місці працювали співробітники поліції порту, які конкретно заходи були вжиті ними, поки сказати не можна", — заявив він. Про це повідомляє Росбалт.
Крім цього, поки не вдалося встановити, які речовини спровокували вибух на складі. За словами представника Управління з нагляду за безпекою праці, у документації митниці та компанії-оператора складу знайдено велику кількість невідповідностей". При цьому офіс підприємства також виявився знищений вибухом, що завадило владі отримати найбільш актуальні дані.
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Тим часом міністерство охорони навколишнього середовища країни підтвердило наявність ціаніду на складі, який вибухнув. За інформацією відомства, в одній з дренажних труб неподалік від місця вибуху рівень шкідливих речовин у воді перевищував норму у вісім разів. По всьому місту розгорнуто 22 станції міністерства, експерти перевіряють якість води і чистоту повітря в районі НП.