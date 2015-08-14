У документації митниці в Китаї, де стався вибух, знайшли багато неузгоджень

"Перша група пожежних після прибуття на склад приступила до оцінки масштабів пожежі та її причин, вибух пролунав тоді, коли друга група тільки прибула на місце", — повідомив він. "Перед цим на місці працювали співробітники поліції порту, які конкретно заходи були вжиті ними, поки сказати не можна", — заявив він. Про це повідомляє Росбалт.

Крім цього, поки не вдалося встановити, які речовини спровокували вибух на складі. За словами представника Управління з нагляду за безпекою праці, у документації митниці та компанії-оператора складу знайдено велику кількість невідповідностей". При цьому офіс підприємства також виявився знищений вибухом, що завадило владі отримати найбільш актуальні дані.

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Тим часом міністерство охорони навколишнього середовища країни підтвердило наявність ціаніду на складі, який вибухнув. За інформацією відомства, в одній з дренажних труб неподалік від місця вибуху рівень шкідливих речовин у воді перевищував норму у вісім разів. По всьому місту розгорнуто 22 станції міністерства, експерти перевіряють якість води і чистоту повітря в районі НП.