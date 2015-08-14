У Китаї кількість жертв потужного вибуху вже перевищила півсотні

Рятувальники виявили сьогодні тіла п'ятьох загиблих і 19-річного пожежника, який вижив, повідомляє Росбалт з посиланням на китайський інформаційний портал Sina.

В результаті вибуху постраждали понад 700 осіб, з них щонайменше 71 знаходиться в критичному стані. Серед загиблих щонайменше 12 пожежних. Поруч з місцем вибуху зруйновано декілька будівель, на стоянці згоріло понад тисячу автомобілів, вибухова хвиля вибила скло в будинках у радіусі 2 км від епіцентру вибуху.

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У середу ввечері китайське місто-порт Тяньцзінь потрясла серія вибухів. Перший стався на складі логістичної компанії "Жуйхай" в промзоні. Потім пролунав другий, більш потужний вибух, коли вогонь перекинувся на склад зберігання хімічних товарів в Бінхае, розташованому на воді.