У США у відкритому продажі з'явилися вогнемети

Про це повідомляє CNN.

На його купівлю не потрібен будь-який дозвіл, так як вогнемет не є вогнепальною зброєю. У США вогнемети визнані «пристроєм для розваги».

Зазначається, що продаж вогнеметів може суперечити деяким місцевим законам. Так, у штаті Меріленд безпосередньо заборонили продавати цей пристрій, а ось у федеральному законодавстві не передбачено заборону на використання вогнемета у парках і скверах.

«Домашні вогнемети» складаються із шлангу, приєднаного до баку з пальним, і рюкзака, який служить для його закріплення.

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Зокрема, американська компанія Throwflame пропонує купити за $1599 модель вогнемета, що викидає полум'я на 15 метрів. У свою чергу Ion Productions Team пропонує вогнемети із зоною ураження 7,5 метрів за $900. За таку суму компанія може надіслати цю «іграшку» поштою.

У компаніях вважають, що люди купують вогнемети для того, щоб справити враження на сусідів при готуванні барбекю. Зброю також можна застосовувати для знищення чагарників, при лісових пожежах, щоб пустити зустрічний пал.

Представник поштової служби США заявив, що вогнемет без палива вільно приймається до пересилання.