Японський прем'єр не вважає, що громадяни його країни повинні нескінченно вибачатися за війну

Як передає російська служба "Бі-бі-сі", в той же час він зазначив, що покоління людей, які не брали участі в конфлікті, не повинні бути обтяжені постійними вибаченнями.

За словами прем'єра, Японія повинна бути впевненою, що подібний конфлікт ніколи більше не повториться.

Окремо Абе заявив про щире каяття перед жінками, гідність яких було принижено під час війни.

За деякими оцінками, у публічних будинках, створених для японських солдатів, опинилося проти своєї волі близько 200 тисяч жінок, в основному з Кореї і Китаю, а також з Філіппін, Індонезії, Тайваню.

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Довідка УНІАН. 70 років тому Імператор Японії Хірохіто видав указ про беззастережну капітуляцію своєї країни, яка ще перебувала в стані війни.

2 вересня 1945 рокуц Японія підписала Акт про капітуляцію, таким чином, закінчилася Друга світова війна.