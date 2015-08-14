Співробітникові Россільгоспнагляду зробили догану за знищення гусей бульдозером

Про це в ефірі радіостанції «Говорить Москва» розповів заступник керівника управління Россільгоспнагляду у Татарстані Євген Іванов.

«Якщо це продукція овочівництва або садівництва, то в цьому випадку можна використовувати бульдозер, розтоптати і знищити. М'ясо або м'ясна сировина знищується шляхом спалювання. Інспектор за це вже отримав догану, просто неправильно зробили утилізацію. Треба було спалити, а вони розтоптали трактором і склали до купи», - заявив Іванов.

Він також підкреслив, що невірний метод знищення не спричинив шкоди екології регіону.

«Обсяги невеликі, три гуски усе це в загальній масі 10 кг. Для цієї купи сміття це крапля. А вже якщо великі партії, то є ризики виникнення хвороб», - зазначив Іванов.

Як повідомляв УНІАН, інцидент стався поблизу населеного пункту Апастове Республіки Татарстан. Поліцейські в присутності понятих забрали тушки гусей і відвезли на полігон твердих побутових відходів. Там упаковки із замороженим м'ясом поклали на землю і розкатали бульдозером.