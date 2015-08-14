Православні активісти громлять скульптури на виставці у центрі Москви

Про це повідомляють РІА "Новости".

Активісти пояснюють свої дії тим, що експонати на тему розп'яття Христа і християнських пророків ображають почуття віруючих.

«У самому центрі Москви на виставці страшне богохульство, біжимо ліквідувати!» - написав Енте у своєму Twitter.

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Відзначається, що звичайні відвідувачі виставки намагалися врятувати експонати, але у них нічого не виходило. Охоронці, за даними ЗМІ, не втручаються у конфлікт. У прес-службі ГУ МВС у Москві відзначили, що розбираються із ситуацією.