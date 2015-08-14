Православні активісти громлять скульптури на виставці у центрі Москви
19:34, 14 серпня 2015Світ
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Лідер православного руху «Божа воля» Дмитро Цоріонов на прізвисько Енте і його прихильники громлять скульптури 60-70-х років на виставці «Скульптури, яких ми не бачимо» у московському Манежі.
У Москві православні активісти руху «Божа воля» громлять скульптури / furfur.me
Про це повідомляють РІА "Новости".
Активісти пояснюють свої дії тим, що експонати на тему розп'яття Христа і християнських пророків ображають почуття віруючих.
«У самому центрі Москви на виставці страшне богохульство, біжимо ліквідувати!» - написав Енте у своєму Twitter.
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Відзначається, що звичайні відвідувачі виставки намагалися врятувати експонати, але у них нічого не виходило. Охоронці, за даними ЗМІ, не втручаються у конфлікт. У прес-службі ГУ МВС у Москві відзначили, що розбираються із ситуацією.
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