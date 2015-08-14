Північна Корея перейшла на власний час - BBC
23:57, 14 серпня 2015Світ
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Північна Корея створила власний часовий пояс, перевівши опівночі (о 18:30 п'ятниці за Києвом) годинники на 30 хвилин назад.
Подія приурочена до святкування 70-річчя закінчення колоніального правління Японії / mihailobrodskiy.livejournal.com
Про це повідомляє BBC Україна.
Ця подія, за словами північнокорейської влади, приурочена до святкування 70-річчя закінчення колоніального правління Японії на півострові.
До цього часу КНДР жила за тим самим часовим поясом, що й Південна Корея і Японія. Він на дев'ять годин випереджає Грінвіч.
Оголошення КНДР про зміну часового поясу стало несподіванкою для Південної Кореї, президент якої розкритикувала Пхеньян за те, що цей крок не був скоординований.
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