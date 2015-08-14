Північна Корея перейшла на власний час - BBC

Про це повідомляє BBC Україна.

Ця подія, за словами північнокорейської влади, приурочена до святкування 70-річчя закінчення колоніального правління Японії на півострові.

До цього часу КНДР жила за тим самим часовим поясом, що й Південна Корея і Японія. Він на дев'ять годин випереджає Грінвіч.

Оголошення КНДР про зміну часового поясу стало несподіванкою для Південної Кореї, президент якої розкритикувала Пхеньян за те, що цей крок не був скоординований.

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