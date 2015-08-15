У Росії розбився приватний вертоліт, є постраждалі (фото)

Про це повідомляє Східно-Сибірське слідче управління на транспорті Слідчого комітету Росії.

Відразу ж спалахнула пожежа – вогонь повністю знищив вертоліт. Пілота і двох пасажирів з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості і опіками доправили до лікарні.

Читайте такожУ Росії зіткнулися гідроплан та вертоліт

Східно-Сибірське слідче управління на транспорті Слідчого комітету Росії порушило кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК РФ (порушення правил руху і експлуатації повітряного транспорту, якщо ці діяння призвели по необережності заподіяння великого збитку).

На місці події працює слідчо-оперативна група.