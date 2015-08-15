У Росії розбився приватний вертоліт, є постраждалі (фото)
10:22, 15 серпня 2015Світ
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В п'ятницю увечері в місті Нерюнгрі в Якутії в Росії вертоліт Robinson R-44, що належить приватній компанії, не зміг зайти на посадку та під час третього кола зачепився за стовп і впав.
Вогонь повністю знищив вертоліт
Про це повідомляє Східно-Сибірське слідче управління на транспорті Слідчого комітету Росії.
Відразу ж спалахнула пожежа – вогонь повністю знищив вертоліт. Пілота і двох пасажирів з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості і опіками доправили до лікарні.
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Східно-Сибірське слідче управління на транспорті Слідчого комітету Росії порушило кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК РФ (порушення правил руху і експлуатації повітряного транспорту, якщо ці діяння призвели по необережності заподіяння великого збитку).
На місці події працює слідчо-оперативна група.
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