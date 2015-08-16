Лукашенко копав картоплю на території своєї резиденції (фото, відео)

Про це агентство БЕЛТА повідомила прес-секретар глави держави Наталія Ейсмонт.

"Спершу Олександр Лукашенко разом із молодшим сином прибирали картоплю. З ділянкою у 18 соток впоралися за півтори години. Урожай порадував – 7 десятків мішків картоплі", - йдеться в повідомленні агентства.

Вся зібрана в цей день продукція буде передана в дитячі будинки та будинки пристарілих.

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Також, в цей день на території президентської резиденції стартувало й прибирання баштанних - кавунів і динь.

"Минулого року президент на особистому прикладі показав, що ці культури в Білорусі можна та потрібно вирощувати. Рік тому під баштанні культури в резиденції білоруського лідера відвели втричі більшу площу", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко рекомендував інвесторам працювати відповідально, а не набивати кишені.

"Я будь-якому інвесторові, західному, внутрішньому та східному кажу одне: ставтеся до нашої держави й нашого народу, як до своєї сім'ї. Не будьте жлобами, не набивайте кишені, дайте спочатку що-небудь людям, до яких ви прийшли і обіцяли подарувати щастя", - підкреслив глава держави.