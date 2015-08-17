США та Італія виконають спостережний політ над Росією

Про це повідомляють РИА Новости.

"З 17 по 22 серпня в рамках реалізації міжнародного Договору з відкритого неба спільна місія США та Італії виконає спостережний політ над територією Російської Федерації на американському літаку спостереження ОС-135Б з аеродрому Новосибірськ", — повідомив глава російського Центру по зменшенню ядерної небезпеки Сергій Рижков.

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Договір з відкритого неба був підписаний в 1992 році і став одним із заходів по зміцненню довіри в Європі після Холодної війни. Він діє з 2002 року і дозволяє країнам-учасницям відкрито збирати інформацію про збройні сили та заходи один одного. У договір входять більшість країн НАТО, Росія, Білорусь, Україна, Грузія, Боснія і Герцеговина та нейтральні Швеція й Фінляндія.

Раніше УНІАН повідомляв, що військові інспектори з Угорщини та Канади з 27 по 31 липня виконали спостережний політ над територією Росії в рамках Договору з відкритого неба. Інспектори з Росії виконають спостережний політ над територією Великобританії.